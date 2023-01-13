أوكرانيا تتسلم الشهر الجاري أول دفعة من قرض أوروبي جديد بقيمة 18 مليار يورو

تتلقى أوكرانيا الدفعة الأولى من برنامج مساعدات جديد يتضمن قرضا من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 18 مليار يورو في وقت لاحق من هذا الشهر.



أعلنت ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، خلال زيارة قامت بها إلى مدينة كيرونا شمالي السويد.



وقالت فون دير لاين إن دعم أوكرانيا سيستمر دون توقف.



تعد حزمة المساعدات الطارئة الجديدة الأكبر من نوعها التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة شريكة.



ووفقا لفون دير لاين يجب أن تكون منصة المانحين الدولية المخطط لها جاهزة أيضا للتحرك هذا الشهر.



وذكرت فون دير لاين أن هذه الحزمة تساهم في تنسيق الدعم المتنوع لأوكرانيا وأيضا في ضمان ربط الإصلاحات بإعادة الإعمار، وواصلت قائلة: "لأن هذا يمهد الطريق للانضمام للاتحاد الأوروبي".



من خلال هذه المساعدة المالية الجديدة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تمكين دولة أوكرانيا من الاستمرار في دفع الأجور ومعاشات التقاعد.



إضافة لذلك يجب ضمان تشغيل المستشفيات والمدارس وملاجئ الطوارئ للأشخاص المعاد توطينهم، كما يجب أيضا استخدام الأموال لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها حرب العدوان الروسية.



تشمل هذه البنية، على سبيل المثال، خطوط الكهرباء وأنظمة المياه والطرق والجسور.



وبحسب متحدث باسم المفوضية، فإن الدفعة الأولى من برنامج القرض الجديد ستبلغ 5ر1 مليار يورو، وأمام أوكرانيا ما يصل إلى 35 عاما لسداد هذه القروض، ومن المقرر أن يبدأ حساب هذه المدة من عام 2033.



تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكاليف فوائد القروض.



ويرجع سبب زيارة رئيسة المفوضية إلى السويد إلى بداية رئاستها لمجلس الاتحاد الاوروبي لمدة ستة أشهر في الأول من يناير الجاري.