فوز «الصاد شين» و«إفلات الأصابع» بجائزة بانيبال للترجمة الأدبية

فازت ترجمة رواية "قيام وانهيار الصاد شين" للروائي حمدي أبو جليل، من ترجمة همفري ديفيز، تحت عنوان "الرجال الذين ابتعلوا الشمس"، وترجمة رواية "إفلات الأصابع" للكاتب المصري محمد خير، للمترجم وروبن موغر، عن بجائزة سيف بانيبال لترجمة الأدب العربي إلى اللغة الإنجليزية.



ضمت لجنة التحكيم المترجمة كاثرين هولز، وسوشيلا ناستا أستاذة الأدب الحديث والمقارن، وأستاذ الأدب العربي في "جامعة كامبردج" تشارلز أولزوك.



تبلغ قيمة الجائزة 3000 جنيه إسترليني "3649 دولارًا أمريكيًا"، يتم تقسيمها بين المترجمين الفائزين.



جدير بالذكر أن جائزة بانيبال تمنح لترجمة منشورة باللغة الإنجليزية لواحد من الأعمال العربية الإبداعية كاملة الاستحقاق الأدبي، المنشور بعد أو أثناء عام 1967.



تدير الجائزة جمعية المؤلفين البريطانية، المسئولة عن عدد آخر من جوائز الترجمة الأدبية، وتحمل اسم سيف غباش، الوزير الإماراتي الأسبق للشئون الخارجية، الذي كان شغوفًا بالأدب العربي والعالمي، إذ يرعاها ابنه السفير الإماراتي عمر سيف غباش.