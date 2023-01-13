منظمة السلام الأخضر تدعو لحظر أوروبي للطائرات الخاصة قبيل اجتماع دافوس

دعت منظمة السلام الأخضر (جرينبيس)، إلى فرض حظر على رحلات الطائرات الخاصة التي يصدر منها انبعاثات الكربون، قبل فترة قصيرة من انطلاق المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، الذي يجتذب نخبة السياسة والأعمال في العالم.



وقالت المنظمة المعنية بالبيئة اليوم الجمعة، في نداء جديد بمناسبة الاجتماع إنه يجب على المفوضية الأوروبية أن تمهد الطريق لمثل هذا التنظيم في المراجعة الراهنة لقواعد الحركة الجوية.



ومن المتوقع أن يتزايد مجددا بشكل حاد عدد الرحلات قصيرة المدى لطائرات خاصة في الفترة التى تسبق انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري الجبلي الأسبوع المقبل.



ووفقا لدراسة أجرتها شركة "سي إي ديلفت" الاستشارية بتكليف من المنظمة، هبطت أو أقلعت 1040 طائرة خاصة من المطارات السبع القريبة من دافوس خلال الاجتماع السنوي العام الماضي.



وعلى النقيض، يبلغ متوسط الرحلات في المعتاد 540 رحلة، ومن ثم يمكن أن يعزى حوالي رحلة من كل اثتنين إلى انعقاد الاجتماع.



وقالت كلارا ماريا شينك بمنظمة السلام الأخضر إن "الأثرياء والأكثر نفوذا يتدفقون إلى دافوس لبحث المناخ وعدم المساواة. في هذه العملية، يستخدمون أكثر وسائل النقل ضررا على البيئة في العالم وهي الطائرات الخاصة".