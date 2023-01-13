انطلاق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج الدوم على dmc

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "الدوم" على قناة dmc، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش، والتي شهدت أولى مراحل التعارف على المتسابقين في مجالات الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني واختيار الموهوبين من محافطات ومدن القناة.

‎واستعرض البرنامج خلال حلقته الأولى مسيرة ثلاثة نجوم في تقارير تلفزيونية سجلها بصوته الفنان أحمد أمين، ليكونوا قدوة إلى المتسابقين في تمسكهم بحلمهم رغم الصعاب، والفنانين الثلاثة هم؛ المطرب عمرو دياب ابن بورسعيد، والممثل اسماعيل ياسين ابن السويس، والمذيعة درية شرف الدين ابنة دمياط، كما سلطت الحلقة الأولى أيضا الضوء على ما تحقق في الموسم الأول من البرنامج، والنجوم الذين ساهم في اكتشافهم، ومنهم أسامة عطية والذي طرح أولى أغانيه ماتبكيش وقدم تتر مسلسل الاختيار الموسم الثالث.

وتشكّلت لجنة اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء والإعلامي شادي شاش وأحمد مبارك مدرب التمثيل، لتقيم عشرات المواهب من مدن القناة على مدار الحلقة، ما بين تمثيل وغناء وتقديم.

‎‎ومن المقرر أن يضم الموسم الثاني من برنامج الدوم العديد من المجالات من بينهم الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني كما كان في الموسم الأول من البرنامج، ويقدم كل متسابق موهبته أمام لجنة من الحكام التي تضم كوكبة من أشهر المختصين في مجالاتهم.

‎وشهد الموسم الأول من برنامج الدوم عدد كبير من المتسابقين والذي تخطى 25 ألف متسابق من مختلف أنحاء مصر، وقدم مجموعة من المواهب الشابة في مجالات التمثيل والتقديم التلفزيوني والغناء، وسلط الضوء على المواهب في محافظات مصر.