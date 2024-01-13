ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) برنامج خطوة لبكرة للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي.



قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن برنامج خطوة لبكرة ينطلق غدا الأحد، ويهتم بإثارة شغف الأطفال بالتعليم الذاتي والتطوير الشخصي على مختلف جوانب الحياة من خلال ورش عمل تفاعلية تعليمية عن طريق التجربة والاكتشاف مما ينعكس على الأطفال فى تكوين شخصيتهم.



وأكد أن الجمعية تنظم في كل منصاتها الثقافية والإبداعية عدد من الفعاليات التي أعددت خصيصا لذوى الهمم وتتيح لهم المشاركه الفعالة في كل الأنشطة التى تنظمها الجمعية والتى تمكنهم من الدمج مع أقرانهم الأصحاء وذلك مواكبة لسياسة الدولة التي تعطى لـ"قادرون باختلاف" كل الحقوق التى تنص عليها المواثيق الدولية والمحلية.



وذكر حلمي، أن البرنامج يهدف من خلال ورش فنية وعلمية وتاريخية وحرفية إلى إتاحة الفرصة للطفل للتفكير والإبداع وتشجيعه على البحث والتعلم الذاتي لتحديد المجالات التي يهتم بها مما يكسبه مهارات جديدة ذهنية ويدوية.



كما يهدف إلى تنمية روح العمل الجماعي لدى الأطفال من خلال تنفيذ بعض الورش الجماعية هذا إلى جانب الزيارت والرحلات الخارجية.