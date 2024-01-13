قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، السبت، إن كوريا الشمالية أوقفت بث محطة إذاعية كانت "ترسل رسائل مشفرة إلى عملائها" في الجارة الجنوبية، في أحدث مؤشر على أن بيونج يانج تغيّر طريقة تعاملها مع سول.

وكثفت كوريا الشمالية الضغط على جارتها الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، وأعلنت أنها "العدو الرئيسي"، قائلة إن "الشمال لن يتحد أبدا مع الجنوب"، وتعهدت بتحسين قدرتها على تنفيذ "ضربة نووية للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيط الهادي"، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت إذاعة بيونج يانج المعروفة بمحطة الأرقام، قد بثت من قبل أرقاما مشفرة غامضة يفترض أنها تستهدف جواسيس كوريا الشمالية العاملين في كوريا الجنوبية، وكان موقعها الإلكتروني معطلا أيضا، السبت.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، في خطاب ألقاه خلال اجتماع نهاية العام لحزبه الحاكم، بـ"تغيير حاسم في السياسة" في العلاقات مع الجنوب. وفي وقت مبكر السبت، أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لحل المنظمات المسئولة عن التبادلات المدنية مع كوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إلى قرار "بإعادة تهيئة جميع المنظمات ذات الصلة".

ولا تزال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب من الناحية الفنية، بعد انتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953، بهدنة وليس بمعاهدة سلام، كما أن التوتر يتصاعد بين البلدين.