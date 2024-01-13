طقس مشمس وأجواء دافئة تسود مدن محافظة جنوب سيناء

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، أجواء دافئة نهارًا باردة ليلًا، وشديدة البرودة وتصل على حد الصقيع ليلًا بمدينة سانت كاترين التي تعد أعلى قمة جبلية في مصر.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أن الشمس ساطعة نهارًا على الأنحاء كافة، وانخفاض ملحوظ في حركة الرياح التي لا تتجاوز سرعتها الـ10 كيلو في الساعة، وتظهر على المناطق الساعة على فترات متقطعة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 37%، وكل هذه العوامل تساعد على الاحساس بالدفء نهارًا خاصة وقت الظهيرة.

وأوضح البيان، أن الأجواء في مدينة سانت كاترين مستقرة، وسطوع الشمس عليها نهارًا يسهم في شعور المواطنين بالدفء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا مع حلول الليل، وتزداد البرودة مع غروب الشمس حتى تصل إلى حد الصقيع بداية من منتصف الليل حتى شروق شمس يوم جديد، مؤكدًا أن حركة السياحة بها تسير بشكل طبيعي، ويقوم السائحون باتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية خلال تنفيذ برامجهم السياحية بها، خاصة الذين يصعدون أعلى قمة جبل موسى.

وأشار البيان، إلى أن حالة البحر تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، والرياح فيه شمالية غربية وجنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الأمواج من متر حتى 1.75 متر، وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي داخل الموانئ البحرية بالمحافظة، وكافة الطرق تعمل بشكل طبيعي، وجرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مجريات الأمور، والتواصل على مدار 24 ساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معدل في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بها 15 والصغرى 2، بينما سجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى بها 24 والصغرى 15، وبلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة رأس سدر20 والصغرى 10، وفي الطور العظمى 22 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 20 والصغرى 12.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، طقس دافئ نهارًا على جنوب سيناء بارد ليلاً على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ونشاط الرياح على فترات متقطعة، واعتدال حالة البحر الأحمر.