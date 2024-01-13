قالت الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيلز براندز كيريس، إن سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلية «أجبرت 1.9 مليون نسمة من أهالي قطاع غزة على مغادرة ديارهم»، ‏موضحة أن 85% من السكان في عداد النازحين.‏

واتهمت خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الجمعة، حول الأوضاع بالشرق الأوسط، ‏سلطات الاحتلال بإصدار أوامر «التشريد الجماعي» للفلسطينيين بقطاع غزة في الثاني عشر من ‏أكتوبر واستشهد عشرات آلاف من الأسر وقطع أوصالها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.‏

وكشفت عن توثيق الأمم المتحدة التي «319 حالة قتل لنازحين داخليا حاولوا الوصول إلى ‏مواقع آمنة توخيا للقصف الإسرائيلي» إضافة إلى 1035 إصابة داخل مرافق الإيواء التابعة ‏لوكالة الأمم المتحدة «الأونروا» وذلك منذ السابع من أكتوبر.‏

وأكدت أن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بقطاع غزة ترقى لجرائم الحرب، قائلة: ‏‏«التجويع المحظور بموجب القانون الدولي، ومعدل الخسائر المرتفع من المدنيين المرفوض، ‏والدمار الشامل لكل البنى التحتية، وتهجير نسبة كبيرة من السكان لأكثر من 2.2 مليون نسمة؛ ‏كل ذلك يرتقي إلى جرائم الحرب».‏

وأضافت أن أكثر من 60% من منازل الشعب الفلسطيني بقطاع غزة دمرت جراء القصف ‏الإسرائيلي، معقبة: «إسرائيل فشلت في الالتزام بموجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال، لم يعد ثمة ‏مكان آمن في قطاع غزة، فالقطاع يعاني من حصار دام 17 عاما».‏

وأشارت إلى منع سلطات الاحتلال إيصال المساعدات الإنسانية وقطع إمدادات المياه عن مئات ‏آلاف من القابعين بمناطق الشمال؛ من أجل إجبارهم على التحرك جنوبا، قائلة إن «أكثر من 90% من السكان يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي، والكثير باتوا على حافة مجاعة».‏