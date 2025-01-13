رويترز: انفراجة بالدوحة بشأن اتفاق وقف النار في غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول مطلع إشارته إلى وجود انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

وأضاف المسئول أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

وأشار إلى أم رئيس وزراء قطر التقى بممثلي حركة حماس، وأن ويتكوف التقى بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وبحسب وكالة سما الفلسطينية، توقع التلفزيون الاسرائيلي أن يتم التوقيع على اتفاق أولي لصفقة تبادل اسرى يومي الخميس او الجمعة من هذا الأسبوع.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه "ليس من المؤكد أنه سيكون اتفاقا موقعا، لكن من الممكن أن يتم التوصل إلى "اتفاق بالأحرف الأولى" أو وثيقة مبادئ يلتزم بها الطرفان ويمكن أيضا أن تكون إنجازا مع دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.