﻿ألماني بيولوجي أسوأ كلمة في ألمانيا عام 2024

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اختارت لجنة تحكيم لغوية مصطلح "ألماني بيولوجي" «biodeutsch» كـ"أسوأ كلمة في العام" في ألمانيا لعام 2024.

وأعلنت اللجنة اليوم الاثنين أن المصطلح استخدم بكثرة في المجال العام والاجتماعي العام الماضي خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، "لتصنيف أفراد وتقييمهم والتمييز ضدهم بناء على معايير مزعومة للأصل البيولوجي".

وجاء في بيان اللجنة أن تقسيم الأفراد عبر الاستخدام الشائع لكلمة (ألماني بيولوجي) إلى ألمان "حقيقيين" وألمان من "الدرجة الثانية" يعد شكلا من أشكال العنصرية في الحياة اليومية.

وحل في المرتبة الثانية في قائمة أسوأ كلمات ألمانية عام 2024 مصطلح "حظر التدفئة" «Heizungsverbot». وأشارت اللجنة إلى أن المصطلح المستخدم في سياق قانون الطاقة في المباني مضلل ويُستخدم للتشكيك في جدوى إجراءات حماية المناخ.

وتتكون لجنة التحكيم من أربعة علماء لغة وصحفية وأعضاء يتم تغييرهم سنويا. وهذه المرة شاركت في اللجنة الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية صبا-نور شيما، والناشر والمؤرخ ومدير مركز "آنا فرانك" التعليمي ميرون ميندل.

وجاء في بيان اللجنة أن مصطلح "معاداة السامية المستوردة" «importierter Antisemitismus» يعتبر أسوأ كلمة لعام 2024 بالنسبة لشيما وميندل.

وأوضح البيان أن هذا المصطلح يشير إلى أن الكراهية الموجهة ضد اليهود أصبحت مشكلة، خاصة مع تدفق المهاجرين.

وذكرت اللجنة أن هذا المصطلح يستخدم في المقام الأول في الدوائر اليمينية لنبذ المسلمين والأشخاص ذوي الأصول المهاجرة "ولصرف الانتباه عن معاداتهم للسامية".