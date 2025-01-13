بايدن: أمريكا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن فترة ما بعد الحرب الباردة انتهت وبدأت حقبة جديدة فيها منافسة حادة على الاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرهما.

واعتبر بايدن أن الولايات المتحدة تنتصر، مضيفا:" في وضع قوة بينما خصومنا في حالة ضعف"، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وقال الرئيس الأمريكي المنهية ولايته: "بلادنا أصبحت أقوى خلال فترة إدارتي وأكثر استعدادا من أي وقت مضى.

وتابع: "شكلنا تحالفات جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي لمواجهة العدائية الصينية".

وأشار بايدن إلى أن الناتو أصبح أقوى من أي وقت مضى، موضحا أن بوتين ظن أنه سيجتاح كييف خلال أيام لكن أنا من ذهبت إلى هناك.

وتابع: "حشدنا 50 دولة من أجل الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وقال بايدن: "عملنا على حشد أكثر من 20 دولة من أجل حماية السفن في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين".

ولفت الي أن روسيا تعاني لاستبدال ما تخسره في ساحة المعركة من معدات ومقاتلين.

وأوضح أن هجمات إيران على إسرائيل فشلت لأننا حشدنا دولا للتصدي لها.

وتابع "إيران وروسيا لم تتمكنا من مساعدة الأسد على البقاء في السلطة".



