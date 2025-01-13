حرائق كاليفورنيا تُودي بحياة 24 شخصًا والرياح القوية تزيد من خطر انتشار النيران

يكثف رجال الإطفاء جهودهم يوم الأحد لمكافحة حرائق الغابات التي دمرت آلاف المنازل وأودت بحياة 24 شخصا في منطقة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، فيما حذر خبراء الأرصاد من طقس خطير مع توقعات بعودة الرياح القوية هذا الأسبوع.

ولا يزال ما لا يقل عن 16 شخصا في عداد المفقودين، في الوقت الذي قالت فيه السلطات أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من من انتشار النيران الشديدة من المستوى الأحمر حتى يوم الأربعاء، مع رياح مستمرة بسرعة 80 كيلومترا في الساعة وزوابع في المناطق الجبلية تصل إلى 113 كيلومترا في الساعة.