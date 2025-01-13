وزيرا خارجية السعودية وألمانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، خلال لقائه في الرياض، مساء الأحد، مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان ووزيرة الخارجية الألمانية بحثا "خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك" في حضور سفير الرياض لدى برلين الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

يأتي لقاء وزير الخارجية السعودي بنظيرته الألمانية عقب اجتماع وزراء خارجية وممثلي 17 دولة في الرياض إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، لدعم العملية الانتقالية السياسية في سوريا.