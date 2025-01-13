وزير إسرائيلي يطالب باستقطاب مليون يهودي للاستعمار في الضفة الغربية

دعا وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق غولدكتويف، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استقطاب مليون يهودي من أجل الاستعمار في الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا غولدكتويف، خلال اقتحامه مناطق شمال الضفة الغربية، إلى "استغلال الفرصة الحالية (الوضع في فلسطين والشرق الأوسط) لتوسيع البناء الاستعماري في الضفة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن "عدد المستعمرين في الضفة الغربية، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستعمرا، يتوزعون على 180 مستعمرة، و256 بؤرة استعمارية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستعمار في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية.

وفي الثامن عشر من شهر أيلول 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.