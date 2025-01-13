تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن جنوب سيناء، من ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء إدارة 3 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية- إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ادعائهم بقدرتهم على توفير حجوزات بعدد من الفنادق -على غير الحقيقة- وطلب تحويل مبالغ مالية، وعدم الوفاء بذلك.

أمكن ضبط اثنين من المتهمين وتبين وجود الثالث خارج البلاد، وعُثر بحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" -4 هواتف محمولة- لاب توب "مستخدمين فى نشاطهما الإجرامى".

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.