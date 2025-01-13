أشرف داري وطاهر يواصلان برنامجهما التأهيلي في مران الأهلي

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واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران ‏الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

من جهته، قال أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات رسمية إن الثنائي يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من ‏الإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن الثنائي يخضع للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل ‏البدني.

يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية، فيما يعاني داري من شد في العضلة الخلفية.

واستانف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ‏ابيدجان بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.