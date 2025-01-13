أنهى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، ظهر اليوم الجولة الأولى من المشاورات النيابية لتكليف رئيس الحكومة على أن يتم استكمالها على مدار اليوم في قصر بعبدا حيث لا يزال يتوالى وصول النواب إلى قصر بعبدا.

وشملت الجولة الأولى لقاء الرئيس اللبناني مع 21 نائبا، حيث رشح 7 نواب الرئيس ميقاتي و12 نائبا رشحوا القاضي نواف سلام، فيما لم يسم نائبان أحدا، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الجولة الأولى من الاستشارات بدأت مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي أكد ضرورة التوافق على رئيس إصلاحي للحكومة، يتمكن من تشكيل حكومة تتماشى مع خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان".

وانتقد بو صعب عدم تقديم مرشحي الحكومة لأي برامج تتعلق بخطط الإنقاذ والإصلاح.

والتقى الرئيس عون بالنائب جميل السيد الذي قال في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "هناك أمران أساسيان يجب أن يلتزم بهما رئيس الحكومة القادم هما تثبيت الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار واستعادة الأراضي في الجنوب اللبناني فضلا عن إصلاح الهيكل الإداري للحكومة".

وقال النائب أديب عبد المسيح في تصريحات صحفية بعد لقاء الرئيس عون: "انتخبنا العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية لأنه سيادي وإنقاذي وإصلاحي وواعد، ومن الطبيعي عندما نريد أن نختار شخصية تتولى رئاسة الحكومة، أن تكون إنقاذية وإصلاحية ومكملة لرئيس الجمهورية وسيادية للمحافظة على سيادة البلد، وجريئة".

وأضاف: "نحن ضد القول أننا في فترة انتقالية، فهذه فترة تأسيسية مع عهد جديد. كنت سأسمي النائب فؤاد مخزومي ولكنه انسحب، وأنا أوجه له تحية كبيرة لأن قرار انسحابه هو قرار وطني، وسيادي وإنقاذي وإصلاحي. فؤاد مخزومي يحافظ على وحدة المعارضة ووحدة الصف السياسي، وبما أنه انسحب لمصلحة القاضي نواف سلام فأنا من الطبيعي أن أتماشى مع قرار المعارضة وقرار الجو السيادي في البلد، وأن أسمي القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وقد أبلغت الرئيس بذلك".

تصريح النائب بلال الحشيمي بعد لقائه الرئيس جوزاف عون#OTVLebanon #OTVNews pic.twitter.com/TAtqhQwz4I — OTV Lebanon (@OTVLebanon) January 13, 2025