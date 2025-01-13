وصول وفد إماراتي إلى لبنان لإعادة فتح سفارة الدولة في بيروت

وصل وفد إماراتي رفيع المستوى إلى لبنان لإتخاذ كافة الترتيبات لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء اليوم الأحد إن وصول الوفد للبنان، يأتي استجابة لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس اللبناني جوزف عون أمس السبت.

‎ وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن إعادة فتح السفارة يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني.

‎ وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ولبنان، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات.