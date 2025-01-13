السياحة الألمانية تسجل رقما قياسيا رغم الركود الاقتصادي

سجلت السياحة في ألمانيا رقما قياسيا، متعافية من أزمة كورونا، رغم التباطؤ الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الاثنين، أنه في نوفمبر سجلت الفنادق والنزل والمخيمات وغيرها من منشآت الإقامة السياحية 32.3 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 4.8% عن العام السابق.

ومن يناير حتى نوفمبر الماضي، حققت السياحة الألمانية رقما قياسيا بلغ 465.3 مليون ليلة مبيت، بزيادة قدرها 1.8% على أساس سنوي، وأعلى قليلا من الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة الزمنية عام 2019، قبل عام كورونا.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفع عدد ليالي المبيت للسائحين المحليين بنسبة 4.9% إلى 26.9 مليون ليلة، كما ارتفع عدد ليالي المبيت للزوار الأجانب بنسبة 4.2%؛ ليصل إلى 5.7 مليون ليلة.

وقال نوربرت كونتس المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للسياحة: "ارتفاع عدد ليالي المبيت في نوفمبر على الرغم من عدم استقرار الطقس وعطلات عيد الميلاد يعد علامة إيجابية للغاية".

وسجلت السياحة في ألمانيا بالفعل نموا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وشهد شهر أغسطس الماضي عددا قياسيا من ليالي المبيت.

وعلى الرغم من ميل العديد من الأشخاص في ألمانيا للتقشف بعد موجة التضخم، يحرص الألمان تقليديا على إنفاق أموال خلال العطلات.