 الكرملين: روسيا ستحاول تقليل تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: روسيا ستحاول تقليل تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 13 يناير 2025 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 3:35 م

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ستحاول اتخاذ تدابير لتقليل العواقب السلبية للعقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة الروسي.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية، أنه في عالم اليوم "لا يمكن ببساطة قطع الطرق الطبيعية لإمدادات الطاقة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بيسكوف: "تقطع شيئا ما في مكان ما، ويظهر خيار بديل في مكان آخر".

وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضية، مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شركتين من أكبر شركات النفط الروسية هما، جازبروم نفت وسورجوتنفت جاز.

وتستهدف العقوبات الجديدة أيضا 183 سفينة، تعتقد الإدارة الأمريكية أنها جزء من "أسطول الظل" التابع لموسكو المكون من سفن يتم استخدامها للتهرب من عقوبات مفروضة على صادرات النفط الروسية.


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