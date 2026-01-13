الجيش الإسرائيلي: الاحتجاجات في إيران شأن داخلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الجيش الإسرائيلي إن الاحتجاجات التي تشهدها إيران بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية شأن داخلي.

وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات في إيران ، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريجادير جنرال إيفي دفرين،: "انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات كثيرة حول الوضع في إيران"،بحسب صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني "واي نت".

وأضاف أنه كما تم توضيحه سابقا ، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد دفاعيا ويظل في حالة تأهب لسيناريوهات مفاجئة إذا لزم الأمر.

وتابع "الاحتجاجات في إيران شأن داخلي. نواصل إجراء التقييمات المستمرة للموقف وسنقوم بالتحديث في حالة حدوث أي تغييرات. وأؤكد - لا تنشروا الشائعات".

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن ديفرين بدا قلقاً بشأن الإشاعات المستمرة التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي سيهاجم إيران بسبب الاحتجاجات.

وأوضحت انه يرغب في تجنب هجوم طهران على إسرائيل لمجرد مخاوف وهمية.

ونقلت الصحيفة عنه قوله، إن إسرائيل في الوقت الحالي لن تبدأ بإطلاق النار.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد قال إن "عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة وإسرائيل وراء تاجيج الاحتجاجات وإثارة أعمال العنف.

وأفاد ناشطون، اليوم الإثنين، بأن حصيلة القتلى في المظاهرات التي عمت البلاد ارتفعت إلى 572 قتيلا على الأقل واعتقال قرابة 10آلاف و600شخص. واتخذت الاحتجاجات منحى سياسيا حيث ردد المتظاهرون هتافات تنتقد الحكومة الإسلامية وطالبوا بعودة الملكية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام الإيراني دعماً للاحتجاجات بسبب سقوط القتلى والاعتقالات.