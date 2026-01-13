باكستان والمغرب يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الدفاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت باكستان والمغرب، اليوم، على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع، ما يمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ​​الثنائي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع الباكستانى خواجة محمد آصف إلى المغرب، بحسب بيان وزعته سفارة باكستان بالقاهرة.

وعقد وزير الدفاع الباكستاني اجتماعاً مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المسؤول عن الإدارة الوطنية للدفاع في المغرب.

وركزت المباحثات على تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد وزير الدفاع الباكستاني اجتماعاً منفصلاً مع ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب.

وقبل الاجتماعات، قام وزير الدفاع الباكستاني بزيارة ضريح محمد الخامس، حيث قرأ الفاتحة ووقع في سجل زوار الضريح.

وأتاحت هذه اللقاءات فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدة التزامهما المشترك بالسلام والاستقرار والتعاون.

وتعكس هذه الزيارة العلاقات الودية طويلة الأمد بين باكستان والمغرب، وتؤكد الرغبة المتبادلة في تعميق التعاون في مجالات الدفاع والأمن وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.