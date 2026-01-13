المستشار الألماني يتوقع قرب نهاية النظام الإيراني وسط الاحتجاجات

في ضوء الاحتجاجات في إيران، توقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس قرب نهاية النظام الحاكم هناك.

وقال ميرتس اليوم الثلاثاء خلال لمدينة بنجالورو الهندية: "إذا كان النظام لا يستطيع البقاء في السلطة إلا من خلال العنف، فإنه يكون عمليا في نهايته. وأعتقد أننا نشهد الآن بالفعل الأيام والأسابيع الأخيرة لهذا النظام".

وكان ميرتس قد أدان أمس الاثنين عنف قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين، واصفا إياه بأنه "غير متناسب" و"وحشي".

وأضاف: "أدعو القيادة الإيرانية إلى حماية شعبها بدلا من تهديده"، مشيدا بشجاعة المحتجين قائلا إنهم يتظاهرون سلميا من أجل الحرية في بلادهم، وهذا حقهم المشروع.

ويتظاهر إيرانيون منذ أكثر من أسبوعين ضد النظام الحاكم. واتسع مدى الاحتجاجات، التي اندلعت بسبب أزمة اقتصادية، لتشمل أنحاء متفرقة من البلاد. ووقعت اشتباكات عنيفة واضطرابات خطيرة في المدن، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى قمعها بقوة مفرطة. وتُعد هذه أشد احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.