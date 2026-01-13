رئيس الوزراء: سكن لكل المصريين من أعز المشروعات على قلبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع سكن لكل المصريين من أعز المشروعات على قلبه على المستوى الشخصي.

وخلال احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، اليوم الثلاثاء، وجه الشكر والتقدير نيابة عن من استفادوا من المشروع وعن جميع المصريين لصاحب الحلم الحقيقي وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن الرئيس السيسي تبنى ودعّم وتابع ولا يزال يتابع تنفيذ هذا المشروع، متابعًا: «في 2015 عندما كنت وزيرًا للإسكان وطرحنا عدد من الوحدات تقدم عليها أكثر من خمسة أضعاف العدد.. توجهت للرئيس السيسي وأبلغته بالأمر.. قال لي كل من تنطبق عليه الشروط يتم توفير وحدة سكنية».

وأشار إلى أن تنفيذ برنامج ضخم بهذا الشكل كان تغيرًا نوعيًّا في توجهات الدولة، لكن رؤية الرئيس السيسي كانت تتمحور حول «اسبقوا الناس»، وشرح قائلا: «(الرئيس السيسي قال) هناك طلب لهذه النوعية من الخدمات الأساسية ولو إنتو مش هتلبوا حاجة الناس هيروحوا يحلوا مشكلتهم بنفسهم من خلال بناء العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية».

ونوه بأن عشرات الاجتماعات عُقدت مع الرئيس السيسي لمتابعة تطورات العمل في المشروع وحجم الإنجاز، كما يحرص الرئيس على زيارة المشروعات وتسليم عقود المستفيدين، ما يمثل أبلغ رد على مدى اهتمام الدولة بالعدالة والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن سكن لكل المصريين مشروع واحد من مئات المشروعات التي نفذتها الدولة خلال عشر سنوات، وتابع: «بعد اللي اتنفذ ده ويطلع حد يقول هل المواطن يشعر بثمار التنمية؟ بتوقف عند الكلمة دي»، مشيرًا إلى أن المشروع وفّر أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدود الدخل وأكثر من 300 ألف وحدة للمناطق غير الآمنة التي كانت عبارة عن عشش من صفيح يقطنها مواطنون.

ولفت إلى أن المشروع يوفر أكثر من نصف مليون وحدة لمتوسطي الدخل، بإجمالي مليوني وحدة يطقنها في المجمل أكثر من عشرة ملايين مواطن.

ونوه إلى أن هذا الأمر رد بسيط عما إذا كان المواطن يجد أمام جودة حياة من عدمه، غير أنه أوضح أن الشوط في هذا المسار لا يزال طويلًا.

ويحضر عدد من الوزراء والمسئولين، وذلك في إطار تسليط الضوء على ما حققته المبادرة من إنجازات ملموسة في ملف الإسكان وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

وتأتي الاحتفالية استعراضًا لمسيرة المبادرة منذ انطلاقها، وما أسهمت به في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الإسكان خلال العقد الماضي.