منظمة حقوقية: ارتفاع عدد ضحايا الاضطرابات في إيران إلى 650 قتيلا

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (آي أتش آر إن جي أو) التي تتخذ من أوسلو مقرا لها اليوم الثلاثاء، إن 648 شخصًا على الأقل قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران.

وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها الولايات المتحدة، التي اتسمت بالدقة في تغطيتها للاضطرابات السابقة في السنوات الأخيرة، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات صباح اليوم الثلاثاء، إلى نحو 650 شخصًا، بينهم 505 متظاهرين – تردد أن تسعة منهم من القصر تحت سن 18 عامًا.

وخلال حظر الإنترنت، تمكن بعض الإيرانيين من الحصول على المعلومات عن طريق البث الفضائي بالأقمار الاصطناعية، حيث يمكن استقبال بعض القنوات الناقلة الموجودة في الخارج في إيران.

ومع ذلك، وفي عدة أجزاء من العاصمة طهران، بدأت قوات الأمن في مصادرة أطباق الأقمار الصناعية من فوق الأسطح، وهي ممارسة قديمة من زمن ما قبل الإنترنت، حيث إن أطباق الأقمار الصناعية محظور استخدامها رسميا في البلاد.

وتمكن عدد قليل من استخدام نظام القمر الصناعي ستارلينك التابع لقطب التكنولوجيا الأمريكي الملياردير إيلون ماسك، شريطة امتلاكهم للمحطات الطرفية اللازمة، والتي يمكن استيرادها ولكن بشكل غير قانوني.

وكتب مستخدم إيراني على منصة التواصل الاجتماعي إكس أمس الاثنين: "بالكاد تمكنت من تسجيل الدخول إلى الإنترنت باستخدام ستارلينك". "الوضع في إيران غريب للغاية. ليس لدينا أي وصول إلى أي شيء على الإطلاق."

وتحدث سكان طهران البالغ عددهم 10 ملايين نسمة عن أيام رهيبة.

وقال شاب: "نسمع أن هناك مئات الضحايا - بين قتلى وجرحى - يتم إحضارهم إلى المستشفيات كل يوم، الوضع ليس جيد، لا نعرف ماذا نفعل."