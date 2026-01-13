وزيرا الخارجية الأمريكي والألماني يبحثان التطورات بفنزويلا وأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الألماني يوهان فادهفول، آخر التطورات في فنزويلا وأوكرانيا، وملفات تتعلق بالأمن الدولي.

جاء ذلك خلال لقائهما الاثنين في العاصمة واشنطن، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا "سبل إخراج فنزويلا من كونها مركزا لأنشطة الجهات المعادية" للولايات المتحدة.

وفي انتهاك للقانون الدولي شن الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

كما بحث روبيو وفادهفول الجهود الرامية إلى دفع مسار السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شئونها.

وعلى صعيد آخر، شدد الوزيران على ضرورة منع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي، وناقشا ضمان أمن سلاسل التوريد العالمية.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان التزامهما بتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وألمانيا "بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة".