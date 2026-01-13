سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على حدث تاريخي في كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بتواجد خمسة لاعبين سبق لهم التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة.

ونشر الحساب الرسمي لكأس أمم أفريقيا على موقع «إكس» صورة لنجوم الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي وهم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيكتور أوسيمين، أديمولا لوكمان، وأشرف حكيمي، مصحوبة بتعليق: "حدث تاريخي في أمم أفريقيا 2025.. لأول مرة في تاريخ البطولة، يحضر الفائزون بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ضمن جميع الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، وذلك لكل الفائزين منذ عام 2017".

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية مرتين متتاليتين في عامي 2017 و2018، بينما توج ساديو ماني بالجائزة مرتين أيضًا في 2019 و2022، وتوج فيكتور أوسيمين بالجائزة في 2023، وأديمولا لوكمان في 2024، فيما حصل أشرف حكيمي على لقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025.

وفي نصف النهائي، يلتقي منتخب مصر بقيادة محمد صلاح مع السنغال بقيادة ساديو ماني، بينما يواجه منتخب نيجيريا بقيادة أوسيمين ولوكمان نظيره المغرب بقيادة أشرف حكيمي، في مواجهتين من العيار الثقيل على أمل الوصول إلى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025.