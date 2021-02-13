قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الخريطة التي نشرتها إحدى القنوات التركية لتوضيح النفوذ التركي بحلول عام 2050، دليل على التوجه الرسمي من قبل النظام في دعم الفكرة والترويج لها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبني فشله المستمر اقتصاديًا وفي المجالات المختلفة على حلم التوسع التركي والعودة إلى السيادة العثمانية وحلم الوطن الأزرق».

وأشار إلى أن «أردوغان يحلم بالسيطرة على البحار الثلاثة وامتدادها إلى البحر الأسود وإيجة والمتوسط»، منوهًا إلى أن خريطة النفوذ التركي شملت العراق وأردن ومصر والسعودية وقبرص.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الخريطة لم تشمل الأراضي المحتلة في فلسطين، موضحًا أن «الأمر يبعث برسالة طمأنة إلى إسرائيل بأن الأتراك لن يتمددوا نحوها».

وذكر أن «ما تعمل عليه تركيا يصب لصالح الدول التي لديها عداء تقليدي مع الدول العربية وتحتل الأراضي، من خلال استخدام الجماعات الدينية والمتطرفة»، قائلًا إن الجيش التركي الرسمي أو المرتزقة متواجدون في 10 دول الآن.

وتداول مغردون مقطع فيديو لخريطة توضح النفوذ التركي بحلول عام 2050 نشرتها قناة TGRT الخاصة التركية نقلا عن مركز «ستراتفور» الأمريكي للأبحاث، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر.

وأظهرت الخريطة التي نشرتها قناة «TGRT» التركية امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.