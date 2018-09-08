ضرب زلزال بقوة 1ر7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما اليابانية، مساء اليوم السبت، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 1ر7 درجة، وأفادت بأن مركزه يقع على بعد 74 كيلومترا شرق إلى شمال شرق بلدة نامي وعلى عمق 58 كيلومترا.

وقالت السلطات إنه لا توجد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات ولا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وفي مارس 2011، تعرضت فوكوشيما ومناطق أخرى في شمال شرق البلاد لزلزال قوته 9 درجات أعقبته أمواج تسونامي، مما أدى إلى أضرار بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، فضلا عن وفاة أكثر من 18 ألفا و500 شخص بسبب الفيضانات.