وقف أحد مساعدي الناطقة باسم بايدن عن العمل لتهديده صحفية



أوقف متحدث باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن العمل أمس الجمعة، لمدة أسبوع بعد تهديده صحفية وإدلائه بتصريحات تنم عن تمييز جنسي خلال محادثة هاتفية.



والتحق تيلر جوزف داكلو أو تي جي داكلو "32 عامًا" الذي كان من أعضاء فريق حملة بايدن، بالبيت الأبيض، وأصبح أحد مساعدي جين بساكي المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.



ويبدو أنه قال للصحفية تارا بالميري، التي تعمل في مجلة "بوليتيكو" - "سأدمرك"، حسب مجلة "فانيتي فير".



وكانت الصحفية، اتصلت به لطرح أسئلة عن علاقة حميمة تربطه بصحفية أخرى هي أليكسي ماكاموند من موقع "أكسيوس" الأمريكي، والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.



وقالت بساكي، إن تي جي داكلو اعتذر للصحفية التي أجرت معه محادثة ساخنة حول حياته الشخصية.



وأضافت: "أول من اعترف بأن سلوكه لم يكن بمستوى المعايير التي وضعها الرئيس".



وتابعت أن داكلو بالإضافة إلى وقفه عن العمل لأسبوع، لن يعمل بعد الآن مع أي صحفي في "بوليتيكو" في مهامه في البيت الأبيض.



وذكرت النشرة الإخبارية "بوليتيكو بلايبوك" التي تغطي الأنباء والشائعات السياسية في واشنطن وتعدها بالميري، هذا الأسبوع أن الصحفية ماكاموند أعلنت في نوفمبر الماضي أنها على علاقة بداكلو.



ويوم وصوله إلى البيت الأبيض، حذر جو بايدن فرقه علنا من أنه لن يتسامح مع أي تجاوز.



وصرح حينذاك: "أنا لا أمزح عندما أقول هذا.. إذا كنت تعمل معي وسمعت أنك تعامل زميلا بقلة احترام أو بازدراء، فسأطردك على الفور".



وتهربت بساكي، من الرد على سؤال خلال مؤتمرها الصحفي اليومي عن الفارق بين هذا الوعد الرئاسي والعقوبة المخففة نسبيا - أسبوع من التعليق - التي فرضت على مساعدها.

وقالت: "لن يحدث ذلك مرة أخرى.. ولن يتم التسامح معه في البيت الأبيض".