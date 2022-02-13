 التحالف العربي: 21 عملية استهداف لمليشيا الحوثي في حجة - بوابة الشروق
الأحد 13 فبراير 2022 4:05 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

التحالف العربي: 21 عملية استهداف لمليشيا الحوثي في حجة

هديل هلال
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 3:45 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 3:45 م

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الأحد، عن تنفيذ (21) عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في حجة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار التحالف العربي إلى تدمير (12) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا، وذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، قد أعلن عن شن غارات جوية على أهداف تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس السبت.

وقال التحالف في بيان له إنه ينفذ «ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء»، مضيفًا أن «محاولات المليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك