الأربعاء 7 يناير 2026
ترامب عن جدوى الناتو: بدوننا لن تخشاه روسيا والصين

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يناير 2026 - 6:05 م

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن روسيا والصين لا تخشيان الحلف من دون واشنطن.

وأضاف ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "أشك في أن الناتو سيساعدنا إذا احتجنا إليه بالفعل" لكنه استدرك قائلا: "سنكون دائما إلى جانب حلف الناتو حتى لو لم يكونوا هم إلى جانبنا"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع: "الدولة الوحيدة التي تخشاها وتحترمها الصين وروسيا هي الولايات المتحدة التي أعاد بناءها دونالد ترامب".

ومضى يقول: "لولا تدخّلي لكانت روسيا استولت على كل أوكرانيا الآن".

وأعاد الحديث عن جائزة نوبل للسلام، قائلاً إن "النرويج، وهي عضو في الناتو، اختارت بحماقة عدم منحي جائزة نوبل للسلام. لكن هذا لا يهم! ما يهم هو أنني أنقذت ملايين الأرواح"، بحسب تعبيره.

