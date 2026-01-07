وصول 10 أسرى لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة

وصل عشرة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، بعد أن أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة سند، بأن الأسرى المحررين وصلوا أراضي غزة برفقة طواقم الصليب الأحمر عبر معبر "كرام أبو سالم"، وصولاً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

والأسرى المحررون هُم: جهاد إسماعيل الغندور، سميح أيمن حسين، صلاح عطية أبو شمالة، موسى رفيق النواجحة، عبد الرؤوف عزات السلطان، باسم شحدة النويري.

كما أفرج عن محمد رشاد الهسي، محمود رشاد الهسي، محمد أحمد طلبة، إبراهيم محمود صالحة.

ويخضع الأسرى لفحوصات طبية في المستشفى لتقييم حالتهم الصحية، بعد الظروف الصعبة التي مروا بها خلال فترة الاعتقال.

وتفرج قوات الاحتلال عن أعداد محدودة من أسرى قطاع غزة بين فترة وأخرى، بعد انتهاء محكومياتهم، حيث يبدو غالبيتهم بحالة صحية صعبة جراء التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون.



