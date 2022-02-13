مسؤول عراقي: نتفاوض مع «أكسون موبيل» لشراء حصتها بحقل غربي القرنة الأول في البصرة

أفاد مسؤول بقطاع النفط العراقي بأن شركة نفط البصرة كبرى الشركات النفطية في العراق تجري مفاوضات للاستحواذ على كامل حصة شركة اكسون موبيل الأمريكية في حقل غربي القرنة الأول بمحافظة البصرة بعد أن قررت الإنسحاب منه.

وقال أحمد دهيم معاون مدير عام شركة نفط البصرة لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد إن إعلان انسحاب شركتي بتروحاينا الصينية وبترومينا الاندونيسية جزئيا من اتفاقية أولية لشراء حصة اكسون موبيل الأمريكية الشريك الأكبر في حقل غربي القرنة الأول ينسجم مع قرار الحكومة العراقية بالاستحواذ الكامل على حصة الشركة الأمريكية.

وأضاف"تم إبلاغ الشركتين خلال مفاوضات عقدت مؤخرا بين الطرفين ضرورة الإنسحاب بشكل كامل من طاولة الشراء مع شركة اكسون موبيل بدون تعويضات".

وذكر أن العراق "نصح شركة اكسون موبيل الأمريكية بالتخلي عن دعوى التحكيم الدولية مقابل الإستمرار في مفاوضات شراء حصتها في حقل غربي القرنة الأول من قبل الجانب العراقي".

وأوضح "أن المفاوضات تجري بالطريق الصحيح".

وكانت الحكومة العراقية قد طلبت في الخامس من الشهر الماضي من شركة النفط الوطنية الاستحواذ على حصة شركة اكسون موبيل الأمريكية المشغل الرئيس في حقل غربي القرنة الأول بمحافظة البصرة البالغة 32 % بعد أن قررت الشركة الانسحاب بشكل كامل من العراق بعد أن كانت قد شرعت بالعمل بالحقول منذ عام 2010 .

ويدين العراق بالفضل للشركات النفطية الأجنبية التي دخلت إلى البلاد بعد طرح عدد كبير من حقوله النفطية بعد العام 2008 للإستثمار برفع الطاقات الانتاجية المتاحة للعراق والتي تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا ومستويات تصدير تصل إلى 3ملايين و300 ألف برميل يوميا عدا ما يصدر من إقليم كردستان شمالي البلاد.