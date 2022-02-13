نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 14 فبراير وحتى السبت الموافق 19 فبراير 2022، متوقعة أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.



وقالت الهيئة في بيانها، اليوم الأحد، إن طقس الاثنين الموافق 14 فبراير يشهد تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص لهطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة أيضا.



وذكرت أن طقس يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، يشهد تكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وأشارت إلى تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير.



أما عن طقس الخميس الموافق 17 فبراير، توقعت الهيئة تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وفيما يتعلق بطقس الجمعة والسبت 18 و19 فبراير، توقعت تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.