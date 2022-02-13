أردوغان يزور الإمارات الاثنين المقبل

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ترحيبه بتطوير العلاقات والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال حساب أردوغان الرسمي على "تويتر" باللغة العربية قبيل زيارته التاريخية المرتقبة لدولة الإمارات، بعد غد الإثنين: "التقارب الذي بدأ بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يكتسب زخما جديدا من خلال زياراتنا المتبادلة".

وتابع الرئيس التركي في تغريدته: "أرحب بتطوير العلاقات تجاه مجالات التعاون بيننا بصفتنا بلدين في المنطقة".

وكان الرئيس التركي كتب مقالا، في صحيفة "خليج تايمز" تحت عنوان "لقد حان الوقت للسلام الإقليمي ومبادرات التعاون"، بمناسبة زيارته لدولة الإمارات المرتقبة.

وفي المقال قال الرئيس التركي إن "التقارب المتزايد بين تركيا والإمارات يكتسب زخمًا جديدًا نتيجة لزيارتنا الثنائية. وأود أن أعرب عن ارتياحي لتطور علاقاتنا كدولتين في المنطقة نحو التعاون".

وأضاف أن تركيا تقدر جميع دول المنطقة، والجدير بالذكر أيضًا أن الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا من بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.