كشف محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية في القاهرة، تفاصيل ارتفاع أسعار الورود والدباديب بنسبة 50%.



وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، مساء الإثنين، إن هذا الأمر مرتبط بارتفاع سعر العملة، مؤكدًا أن الزيادة متراوحة من 20% حتى 50%، وأن مصر تستورد الدباديب من الخارج.



وأضاف محمد حسن: «الفلانتين ليس مرتبطًا بالورود والدباديب فقط، إنما بالشيكولاتة أيضًا، واللي عاوز يتبسط بينقي حاجة تبسطة من غير ما تثقلة ماديًا، والإقبال على شراء الهدايا مش زي السنين اللي فاتت».



وأوضح أن الأزمة الاقتصادية جعلت هناك أولويات لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن المحال التجارية تعرض هدايا عيد الحب، ونبذل مجهودًا كبيرًا للسيطرة على ارتفاع أسعار الهدايا؛ لأنها تُساهم في تقريب المواطنين من بعضها البعض.







