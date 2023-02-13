الكرملين ينفي وجود معلومات حول موجة جديدة من التعبئة العسكرية في روسيا

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، وجود أي معلومات بشأن احتمال إعلان الموجة الثانية من التعبئة العسكرية الجزئية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك بيانات حول احتمال إعلان الموجة الثانية للتعبئة الجزئية على خلفية دعوة السفارة الأميركية لدى روسيا لمواطنيها بمغادرة روسيا، قال بيسكوف -في تصريحات اليوم الاثنين- "لا توجد أي معلومات حول احتمال إعلان موجة ثانية من التعبئة العسكرية الجزئية".

وكانت السفارة الأميركية لدى موسكو قد دعت في وقت سابق من اليوم مواطنيها وحاملي جنسية البلدين إلى عدم السفر إلى روسيا بسبب ما وصفته بـ"عواقب لا يمكن التنبؤ بها للنزاع في أوكرانيا"، ناصحة من يتواجد من المواطنين الأمريكيين في روسيا بمغادرتها.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى موسكو إلى أنها لا تستبعد احتمال أن تمنع روسيا هؤلاء المواطنين من الوصول إلى المساعدة القنصلية الأميركية وتخضعهم إلى التعبئة وتمنعهم من المغادرة.

وميدانيا، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تحرير بلدة "كراسنايا جورا" في إقليم "دونيتسك"، وتصفية 320 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال في "دونباس" خلال اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه "على محور دونيتسك قام متطوعو الفصائل الهجومية بدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية من مجموعة قوات (الجنوب) بتحرير بلدة كراسنايا جورا في دونيتسك، فيما تجاوزت خسائر العدو 150 جنديا".

وأضافت أنه "تم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك وأكثر من 80 آخرين على محور كراسني ليمان، إضافة إلى 60 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، إلى جانب تدمير راجمتي صواريخ "جراد" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "جفوزديكا" على محور خيرسون".

وأوضحت الوزارة أنه "تم إصابة 82 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة، وإصابة نقطة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء هجوم 95 الأوكراني المحمول جوا في دونيتسك، وإسقاط 6 قذائف من راجمات الصواريخ "HIMARS" و9 طائرات بدون طيار".

وأشارت إلى أن "مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 384 طائرة و207 مروحيات و3114 طائرة بدون طيار و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، إلى جانب 7852 دبابة ومدرعة أخرى و1017 راجمة صواريخ و4082 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8363 مركبة عسكرية خاصة".

وعلى الجانب الآخر، قال سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو- وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكينفورم" الأوكرانية - إن "قائد القوات البحرية الأوكرانية أوليكسي نيزبابا يتعين عليه أن يقرر متى يجب نشر سفينتي صائد الألغام من طراز (سانداون) التي تم شرائهما من بريطانيا"، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة بشأن شراء السفينتين من طراز سانداون حتى قبل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في يونيو 2021.

وأضاف: "فكرتنا هي كيفية تعزيز قواتنا المسلحة، حيث ترفع تلك السفن اليوم الأعلام الأوكرانية"، موضحا أن مهمة الجيش الأوكراني تتمثل في تقييم المخاطر التي تتعرض لها هذه السفن المتخصصة، وأن "عليهم أن يقرروا ما إذا كان ينبغي نشرهم الآن والمخاطرة بمواجهة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود أو في وقت لاحق".