تعقد إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية التابعة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، غدا الثلاثاء، أعمال الاجتماع الـ12 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الأمانة العامة، للتحضير لأعمال الدورة العادية الـ58 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما بالجزائر الشهر المقبل.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بأن الاجتماع، الذي تستمر أعماله على مدى يومين سيناقش عددا من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة.

بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (56) مارس 2022، ورقم (58) مارس 2023.

وبحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى، من بينها التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف مايو المقبل.

وكذلك اعتذار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الانضمام إلى اللجنة الطبية المشكلة للتحقق من أسباب الوفاة داخل السجون الإسرائيلية.

كما سيتم مناقشة إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربية.

بالإضافة إلى اختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي، وبحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والاطلاع على جهود المركز العربي لتاليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.