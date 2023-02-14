وزير الإعلام اليمني يدين تفجير الحوثيين منازل المواطنين بمحافظة مأرب

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب.

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن استمرار مليشيا الحوثي في تفجير منازل خصومها من مناهضي الانقلاب في محافظة ‎مأرب وغيرها من المناطق، يعكس موقفها من دعوات التهدئة واستعادة الهدنة، ويكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، ويؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريك حقيقي في بناء السلام.

وأشار الإرياني إلى أن منظمات حقوقية وثقت قيام مليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير قرابة 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، واتخاذها سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لارهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".