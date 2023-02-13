محافظة الغربية: إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمركز المحلة

أعلنت محافظة الغربية إزالة 8 حالات تعد على الأرض الزراعية في المهد بالوحدات المحلية بقرى الجابرية وبشبيش والشهيدى ومحلة أبوعلى وصفط تراب على مساحة 2 قيراط و 8 أسهم، كما تم تنفيذ إزالة فرشة خرسانية على مساحة 12 سهما بكفر العبايدة نطاق وحدة الجابرية.

وبحسب بيان للمحافظة، فقد تم تنفيذ إزالة مبنى بالبلوك على مساحة 10 أسهم بنطاق وحدة بشبيش، وإزالة مقبرة بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية على مساحة 2 سهم بعزبة أصلان بوحدة الشهيدى، وإزالة 4 مقابر على مساحة 8 أسهم نطاق وحدة صفط تراب، بالإضافة إلى إزالة هنجر صاج على مساحة 1 قيراط نطاق وحدة محلة أبوعلى.