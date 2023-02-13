فون دير لاين تتعهد لأردوغان بمزيد من المساعدات

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي إن الاتحاد الأوروبي يقوم بالإعداد لتقديم خيام وبطانيات وأجهزة تدفئة إضافية لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.

وقال متحدث باسم المفوضية في أعقاب الاتصال الهاتفي إن المفوضية تقوم أيضا بحشد القطاع الخاص لتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.

وساعدت آلية الحماية المدنية بالاتحاد الأوروبي التكتل على إرسال 38 فريق إنقاذ يضم 1651 عنصرا و106 كلاب إنقاذ مدربة

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت 12 دولة من دول الاتحاد 50 ألف خيمة عائلية شتوية و100 ألف بطانية و50 جهاز تدفئة. كما قامت المفوضية بتجهيز 500 ملجأ طوارئ وتقديم 8 آلاف سرير وألفي خيمة.

كما كتبت فون دير لاين على موقع تويتر قائلة إنها تحدثت مع اردوغان "لنقل خالص تعازيها لشعب تركيا للخسارة الكارثية في الأرواح والدمار الناجم عن الزلزال المدمر ومناقشة تقديم دعم إضافي" وأكدت بقولها "أوروبا بجانبكم".