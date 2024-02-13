التضخم في أمريكا يتجاوز التوقعات

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات مما يبدد الآمال في استمرار تراجع معدل التضخم وتمهيد الطريق أمام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لبدء تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بلغ خلال يناير الماضي 4ر0% شهريا، و9ر3% سنويا وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

يذكر أن المحللين يفضلون استخدام معدل التضخم الأساسي كمؤشر على اتجاهات الأسعار أكثر من معدل التضخم أو مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبلغ معدل التضخم العام الشهر الماضي 3ر0% شهريا و1ر3% سنويا.

وقالت بلومبرج إن بيانات التضخم الصادرة اليوم تخفض الفرص المتراجعة بالفعل لبدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب، في حين يمكن أن يؤدي إلى تسارع جديد للتضخم إلى بدء الحديث عن استئناف زيادة الفائدة بعد من تثبيتها.

وقال بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي إنهم يريدون تراجعا أوسع نطاقا لضغوط الأسعار قبل التحرك نحو خفض أسعار الفائدة.