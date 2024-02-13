الصين تحض إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في رفح

حضت الصين إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذرة من "كارثة إنسانية خطيرة" في حال تواصل القتال.



وقال ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي"، مضيفا أن بكين تحض إسرائيل على "وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.. لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع "حماس" في الوقت الذي تستعد فيه للتوغل في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة حيث يحاصر أكثر من مليون فلسطيني نازح.

وشنت اسرائيل غارة قبل فجر يوم الاثنين في رفح أطلقت خلالها سراح رهينتين وقتلت نحو 100 شخص بعد رفض شروط "حماس" لهدنة الأسبوع الماضي.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية التي جرت خلال الليل ووصفها بأنها "مثالية"، بينما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن مقتل العشرات من سكان غزة يرقى إلى مستوى "المذبحة".

وجاءت مهمة الإنقاذ تحت ضربات جوية مكثفة بعد ساعات من تحدث نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد مجددا معارضته لهجوم كبير على رفح.

كما حذرت الأمم المتحدة إسرائيل من شن هجوم بري على رفح دون خطة لحماية المدنيين الذين يقولون إنه لم يعد لديهم مكان يذهبون إليه.