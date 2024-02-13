صالح جمعة يكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي

لميس الحديدي تطالب بطرد السفير الإسرائيلي: لا يمكن مواجهة التحرش بالبيانات فقط

عمرو أديب: لا حل سوى بيع الأصول والاستثمار.. الإمارات شريك محترم

أسامة كمال: هناك رعب في الجانب الإسرائيلي من الاستعدادات المصرية على الحدود

يوما ما سأقابله.. أسامة كمال يطلب من شيخ الأزهر تحقيق حلم الطالب الغيني مامادو