صالح جمعة يكشف كواليس رحيله عن الإسماعيلي

كشف صالح جمعة، لاعب نادي الكرخ العراقي، كواليس رحيله عن الإسماعيلي وانتقاله لفريقه الجديد.
وقال صالح جمعة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "انتقلت للكرخ العراقي في خطوة أراها جيدة في مسيرتي وطموحي هو العودة لمنتخب مصر".
وأضاف: "حصلت على جزء من مستحقاتي قبل الرحيل عن الإسماعيلي وتنازلت عن جزء آخر لأنني أقدر ظروف النادي وكان من المهم بالنسبة لي الخروج بشكل جيد".
وكان صالح جمعة أحد أهم اللاعبين في فترة تواجده في النادي الأهلي رغم عدم لعبه بشكل مباشر إلا أنه كان يجد الدعم والمساندة من جانب الجماهير المصرية بشكل عام.