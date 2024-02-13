إسقاط عضوية هشام حطب بالاتحاد المصري للفروسية

وافقت الجمعية العمومية بالاتحاد المصري للفروسية على إسقاط عضوية هشام حطب وأحمد محمد نبيل، بالإجماع من 13 هيئة رياضية.

وتواجد شريف العريان أمين عام باللجنة الأولمبية المصرية كمراقب للجمعية العمومية الغير عادية للاتحاد المصري للفروسية، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس الإماراتي، حضور سلطان اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي كمندوب مفوض من الاتحاد الدولي، وفرانشيسكو ليما، رئيس الحوكمة والشؤون المؤسسية بالاتحاد الدولي للفروسية.

وبعد إسقاط عضوية هشام حطب من الاتحاد المصري للفروسية فلن يتمكن من الترشح لمدة 5 سنوات أي في الانتخابات المقبلة والتي تليها أيضا.

وجاءت الموافقة بالاجماع على إسقاط عضوية هشام حطب وأحمد محمد نبيل من أندية: سبورتنج، سموحة، أصحاب الجياد، جرين بلازا، الجمعية الرياضية، فروسية الجزيرة، الجزيرة، المعادي، الشرطة، القوات المسلحة، الحرس الجمهوري، كونكور السلام، والشمس".

ويدير الاتحاد المصري للفروسية حاليا 5 أعضاء برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد وأحمد فؤاد الوطن المدير الماضي، والدكتور كريم السبكي عضوا وهديل الحداد وهاني مجدي.