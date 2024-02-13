مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: بوريل كان صريحا بمطالبة أمريكا بوقف إمداداتها العسكرية لإسرائيل

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، السفير عبد الرحيم الفرا، إن دعوة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد ‏الأوروبي، جوزيف بوريل، لواشنطن بقطع الإمدادات العسكرية عن إسرائيل؛ تمثل تغيرًا كبيرًا في موقفه منذ بداية ‏الأزمة‎.‎

وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء،‎ ‎إلى أن «بوريل» كان صريحًا في مطالبته الولايات ‏المتحدة بوقف الإمداد العسكري عن إسرائيل، مستنكرًا موقف واشنطن من دعم إسرائيل بكافة أنواع الأسلحة‎.‎

وتابع: «سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر، فمنذ بداية الأزمة وبعد الأسبوع الأول من الحرب نادى بوقف ‏إطلاق النار في القمة الأوروبية المنعقدة آنذاك في بروكسل، لكنه جوبه باعتراضات عدة من أعضاء الدول ‏الأعضاء». ‏

وأشار إلى مواصلة استهجان «بوريل» لموقف الحكومة الإسرائيلية من إجلاء الفلسطينيين برفح، حيث قال في مؤتمر ‏صحفي على هامش اجتماع التنمية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة ‏‏«الأونروا»: «هناك مليون ونصف مليون مواطن في رفح، إسرائيل تريد نزوح هؤلاء، إلى أين يذهبون؟ إلى ‏القمر؟».‏

وأضاف «الفرا» أن بوريل واصل تهكمه، قائلاً: «جميعنا يذهب إلى إسرائيل لنقول لنتنياهو أرجوك أوقف الحرب، ‏لكنه لا يستمع إلى أحد».‏

ونوه إلى أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ يواجه انتقادًا لاذعًا من بعض السياسيين الإسرائيليين ‏والدول الموالية لإسرائيل في أوروبا‎.‎