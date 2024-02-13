مندوب فلسطين بالاتحاد الأوروبي: بوريل كان صريحا بمطالبة أمريكا بوقف إمداداتها العسكرية لإسرائيل

قال مندوب فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، السفير عبد الرحيم الفرا، إن دعوة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، لواشنطن بقطع الإمدادات العسكرية عن إسرائيل؛ تمثل تغيرًا كبيرًا في موقفه منذ بداية الأزمة.
وأشار خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الثلاثاء، إلى أن «بوريل» كان صريحًا في مطالبته الولايات المتحدة بوقف الإمداد العسكري عن إسرائيل، مستنكرًا موقف واشنطن من دعم إسرائيل بكافة أنواع الأسلحة.
وتابع: «سرعان ما بدأ يستوعب الموضوع أكثر، فمنذ بداية الأزمة وبعد الأسبوع الأول من الحرب نادى بوقف إطلاق النار في القمة الأوروبية المنعقدة آنذاك في بروكسل، لكنه جوبه باعتراضات عدة من أعضاء الدول الأعضاء».
وأشار إلى مواصلة استهجان «بوريل» لموقف الحكومة الإسرائيلية من إجلاء الفلسطينيين برفح، حيث قال في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع التنمية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة «الأونروا»: «هناك مليون ونصف مليون مواطن في رفح، إسرائيل تريد نزوح هؤلاء، إلى أين يذهبون؟ إلى القمر؟».
وأضاف «الفرا» أن بوريل واصل تهكمه، قائلاً: «جميعنا يذهب إلى إسرائيل لنقول لنتنياهو أرجوك أوقف الحرب، لكنه لا يستمع إلى أحد».
ونوه إلى أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ يواجه انتقادًا لاذعًا من بعض السياسيين الإسرائيليين والدول الموالية لإسرائيل في أوروبا.