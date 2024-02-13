أهالي كفر الشيخ يرسلون 4 شاحنات مواد غذائية إلى غزة بقيمة 5 ملايين جنيه

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تبرعت مؤسسة ستر للأعمال الخيرية بكفر الشيخ، بأربع شاحنات بتكلفة بلغت قرابة 5 ملايين جنيه.

وصرح إبراهيم عمارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، لـ"الشروق"، بأن إرسال الشاحنات إلى غزة جاءت بترتيب وتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وأكد أحمد زردق المنسق الإعلامي لمؤسسة ستر، أن القوافل الأربعة التي تم إرسالها إلى غزة، تعتبر مرحلة ثانية للمساعدات، حيث قامت المؤسسة بإرسال شاحنتين في بداية الحرب بالتعاون مع مصر الخير، وصناع الحياة.

وشدد الدكتور محمود خفاجي، المنسق الطبي للمؤسسة، على أن القوافل القادمة للمؤسسة سوف تشهد إرسال مساعدات طبية كبيرة تحتاجها المستشفيات بالقطاع.