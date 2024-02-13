تعرض الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني لهجوم سيبراني

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، أن الذراع الإعلامي للبرلمان الإيراني تعرض للاختراق، اليوم الثلاثاء، وتم وضع صور لأفراد جماعة معارضة في المنفي على موقعه الإلكتروني.

ويأتي الهجوم السيبراني بينما تتطلع إيران إلى إجراء الانتخابات التشريعية في الأول من مارس المقبل.

وذكرت وكالتا أنباء "إسنا" و"إيلنا" الإيرانيتان، أن الهجوم وقع صباح اليوم الثلاثاء. وتم تحميل صور قادة منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، وهي جماعة معارضة محظورة تشكلت قبل عقود، على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وتم تعطيل الموقع الالكتروني.

جدير بالذكر أن الجمهورية الإيرانية تتعرض لهجمات إلكترونية كل فترة.