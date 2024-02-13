قوات يونيفيل تنفي وقوع مدينة النبطية ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي

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نفى الناطق الرسمي باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، تقارير إعلامية، أفادت بأن مدينة النبطية باتت ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، ردّ الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" على تقارير إعلامية "زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش اللبناني نقلاً عن تل أبيب أنّ مدينة النبطية برمّتها باتت ضمن دائرة الاستهداف".

وقال المتحدث: "اطلعت على هذه التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم ذكره".

وأضاف: "نلتقي في كثير من الأحيان مع شركائنا الاستراتيجيين في القوات المسلحة اللبنانية لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق، وتكون هذه المناقشات سريّة".

وأكد أن "بعثة اليونيفيل تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء الفهم الخطير بين الأطراف (القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي)، إلى جانب مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات".